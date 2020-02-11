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Мишустин считает, что кванториумы должны стать частью школьных программ

В 74 регионах страны уже работают 111 технопарков, отметил премьер-министр

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Технопарки "Кванториум", повсеместно создаваемые в России, должны стать частью школьных образовательных программ, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Очень важно, чтоб мы интегрировали этот проект "Кванториум" в образовательные программы школ, чтобы это было естественным элементом образования детей", - сказал он во время посещения Новгородского кванториума.

По его словам, в 74 регионах страны уже работают 111 кванториумов, в них учатся около 600 тыс. детей. А к 2024 таких учебных заведений должно быть вдвое больше, около 254, и их будут посещать примерно 2 млн детей.

В ходе осмотра Новгородского кванториума Мишустин осмотрел лабораторию "Энерджиквантум", где дети изучают радиоэлектронику и основы электрических сетей, исследуют возможности альтернативной энергетики, микрогенерации и так далее. Премьеру представили проект "Умный пешеходный переход", суть которого заключается в том, что при появлении человека на "зебре" загораются светодиодные огни, сигнализирующие водителям даже в условиях плохой видимости о наличии впереди пешехода.

Стационарные и мобильные детские технопарки-кванториумы создаются в рамках нацпроекта "Образование". К 2024 году в РФ должно быть создано 245 детских "Кванториумов" и 340 мобильных технопарков. Распоряжение о создании "Новгородского Кванториума" было подписано в июне 2017, открытие технопарка состоялось в октябре 2018 года. Первый мобильный "Кванториум" начал работать в регионе в октябре 2019 года.

Детские проекты в технопарке

Мишустину также показали проект воспитанников кванториума "Путешествие по Новгородской "Точке кипения". Благодаря этому приложению можно прямо из дома зайти в каждый зал этого пространства и повзаимодествовать со всеми его объектами.

"Здорово, что вы сами объекты делаете, молодцы, ребята", - похвалил их премьер.

Затем Мишустин ознакомился с проектом "Система распознавания лиц", способный в видеопотоке на базе нейтронной сети распознавать и идентифицировать людей по их лицам. Автором проекта стал десятилетний Святослав Карелин, который рассказал главе правительства о своей разработке и о том, что программированием увлекается с девяти лет и намерен развивать этот проект и совершенствовать.

На вопрос, большая ли у юного изобретателя база данных, мальчик рассказал, что пока в памяти его сети хранятся изображения его самого, Мишустина и губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

"Святослав, здорово. Здорово, что ты умеешь программировать в таком возрасте, что ты так здорово разбираешься в современных технологиях - это потрясающе. Я тебе желаю удачи и успеха. И вноси в базу данных ребят из "Кванториума". Меньше начальников, больше своих друзей", - пошутил Мишустин.

Третий проект, показанный премьеру, посвящен родникам Новгородской области и анализу качества воды. По просьбе Мишустина вице-премьер Дмитрия Чернышенко отсканировал QR-код проекта. Авторы проекта "Генетический конструктор" подарили Мишустину на память о посещении им Великого Новгорода копию берестяной грамоты, написанной мальчиком Онфимом в 13 веке. "Спасибо огромное за подарок" - ответил Мишустин.

Премьеру также рассказали о планах региона в 2022 году поучаствовать в проведении европейского чемпионата рабочих профессий Euroskills, и показали соответствующую презентацию, продемонстрировали макет нового кампуса Новгородского государственного университета и рассказали о планах инновационно-научного развития области.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНикитин, Андрей Сергеевич
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