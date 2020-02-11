Ректор РУДН решил покинуть пост

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов решил покинуть пост главы вуза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУДН.

"В связи с окончанием в марте 2020 года своих полномочий ректор РУДН сообщил, что не планирует ходатайствовать перед наблюдательным советом и Министерством науки и высшего образования России о продлении срока полномочий до достижения им установленного законодательством Российской Федерации предельного возраста в 70 лет", - сообщили в пресс-службе.

Свое решение он объявил 11 февраля на заседании наблюдательного совета РУДН под руководством председателя наблюдательного совета РУДН, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Филиппов пояснил свое решение наблюдательному совету тем, что в 2020 году РУДН предстоит разработать новую программу развития университета до 2025 года и стратегию развития до 2030 года. В этих условиях продление срока полномочий ректора всего на один год нецелесообразно", - пояснили в пресс-службе. По словам ректора, отмечают в РУДН, программу и стратегию развития вуза должна готовить новая команда управленцев.

Наблюдательный совет РУДН рекомендовал на должность ректора вуза директора юридического института РУДН Ястребова Олега. Он является выпускником РУДН, доктором юридических наук и экономических наук, профессором, заведующим кафедрой административного и финансового права, членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

Владимир Филиппов занимает пост ректора РУДН с 2005 года. Он также возглавлял вуз с 1993 по 1998 год.