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Глава Верховного суда считает возможным введение следственных судей

Введение этого института возможно с отнесением компетенции следственного судьи рассмотрения ходатайств о производстве следственных действий, об избрании и продлении меры пресечения, заявил председатель Вячеслав Лебедев

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев назвал возможные компетенции следственных судей при условии введения данного института.

"Верховным судом РФ в последние годы обсуждается вопрос о введении института следственных судей. Полагаю, что введение этого института возможно с отнесением компетенции следственного судьи рассмотрения ходатайств о производстве следственных действий, об избрании и продлении меры пресечения, к рассмотрению жалоб на действия и решения органов предварительного расследования и дознания", - сказал Лебедев на совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, где в режиме видео-конференц-связи подводятся итоги за 2019 год.

Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей, и целесообразности введения института следственного судьи, а также внести соответствующие предложения.

Перечень поручений был утвержден по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека. Доклад по этой теме главе государства необходимо будет представить к 1 июня 2020 года.

С идеей ввести институт следственного судьи выступил на заседании СПЧ 10 декабря 2019 года один из участников совета, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Комментируя это предложение, Путин сказал, что его необходимо оценить на экспертном уровне.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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