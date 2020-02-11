Мишустин заявил, что нужно беречь наследие Великого Новгорода - "отца городов русских"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Великий Новгород сыграл исключительную роль в российской истории, это наследие "отца городов русских" нужно беречь. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию Новгородской области.

"Новгородская земля... сыграла исключительную роль в истории российской государственности: это место, где почти тысячу лет назад родилась первая русская республика и где были заложены фактически демократические традиции государственного управления", - сказал Мишустин. Он отметил, что жители Господина Великого Новгорода на Руси были знамениты как энергичные и инициативные предприниматели.

"Новгород по-праву называют "отцом городов русских" и хранителем древнейших святынь. Конечно, такое наследие нам необходимо беречь", - заключил премьер.