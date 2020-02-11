ВС предложил декриминализовать кражи с банковских счетов до 2,5 тысяч рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предлагает считать кражу денег с банковских карт в размере до 2,5 тысяч рублей, совершенную впервые, мелким хищением. Об этом он сообщил на совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ, где в режиме видео-конференц-связи подводятся итоги за 2019 год.

"В 2019 году были осуждены лица, которые впервые совершили кражу денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств на сумму, не превышающую 2,5 тысячи рублей. При этом кража иного имущества, стоимость которого не превышает 2,5 тысячи рублей, совершенная впервые, является административным правонарушением. Думаю, в этой связи целесообразно отнести хищения денежных средств с банковского счета и электронных денежных средств, не превышающие 2,5 тысячи рублей, совершенные впервые, к категории мелкого хищения", - сказал Лебедев.

Глава Верховного суда отметил, что 4 мая 2018 года к категории тяжких преступлений отнесена кража денежных средств с банковского счета и электронных денежных средств с назначением наказания в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Судимость за это преступление погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания.

Сейчас по статье 7.27 КоАП РФ мелкое хищение наказывается административным штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей. Также по данной статье возможен административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.