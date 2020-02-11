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В Симферополе не будут ограничивать водоснабжение

Специалисты уже занимаются снижением уровня потерь в сетях водоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. График подачи воды не будут вводить в Симферополе, где на минувшей неделе обсуждали возможность такого ограничения в целях экономии после маловодного периода, поскольку запасы в водохранилищах увеличились: сейчас их хватит уже на 160 дней. Об этом сообщил журналистам председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

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В Крыму осенью не было сильных осадков, на востоке полуострова пересохли небольшие реки. Зима выдалась малоснежная. Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль 5 февраля сообщил ТАСС, что запасы трех водохранилищ, из которых снабжается Симферополь, вдвое меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Он уточнил, что их хватит на 104 дня. Власти города намеревались ввести с 10 февраля ограничения подачи воды для жилого сектора. Позже введение графика подачи отменили.

"Не будет никакого [ограничения] режима водоснабжения, потому что три водохранилища на территории городского округа (Аянское, Белогорское и Партизанское) - на сегодняшний день заполнены более чем на 30%. Этого достаточно, чтобы подавать воду без режима водоснабжения на протяжении 150-160 дней. Никакого ажиотажа нет", - сказал Гоцанюк.

Он рассказал, что специалисты уже занимаются снижением уровня потерь в сетях водоснабжения. "Сейчас разрабатываются мероприятия по дополнительным источникам водозабора, который может обеспечить Симферополь и Ялту водой", - добавил Гоцанюк.

Заместитель председателя Совета министров - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин ранее также сообщал, что приток воды в три водохранилища Симферополя за последние дни февраля достиг 3 млн 311 тыс. кубометров.

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