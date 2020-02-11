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У МИД РФ нет данных о наличии у дочери экс-президента Анголы российского гражданства

Ранее сама Изабель душ Сантуш заявила, что является россиянкой по рождению

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. МИД РФ не располагает данными о том, что дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

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"У нас таких данных нет, - указал он. - И вообще это внутреннее дело".

В январе душ Сантуш, которую в Анголе обвиняют в коррупции, заявила в беседе с корреспондентом ТАСС, что является россиянкой по рождению. Она отметила, что не восстанавливала гражданство и оно сохранялось у нее всегда.

Душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году в семье Жозе Эдуарду душ Сантуша, тогда ангольского революционера, и уроженки Пензы Татьяны Кукановой. Жозе Эдуарду душ Сантуш возглавлял Анголу с 1979 года по 2017 год.

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