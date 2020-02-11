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В Карачаево-Черкесию доставят семь возвращенных из Сирии в Россию детей

В республике с каждой семьей будут работать кураторы, которые помогут родственникам детей в вопросах обучения и лечения

ЧЕРКЕССК, 11 февраля. /ТАСС/. Семь из 26 детей, возвращенных в пятницу из Сирии в Россию, привезут в Карачаево-Черкесскую республику (КЧР) в ближайшие дни. Все дети переданы родственникам, с каждой из семей будут работать кураторы, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Бондаренко.

"В республику будут возвращены семь детей, двое из них уже приехали, еще пятеро приедут с бабушкой в ближайшие дни. Каких-либо проблем при перевозке детей в Карачаево-Черкесскую республику не возникло, по приезде будет период адаптации", - сказала она.

Процесс адаптации и реабилитации детей, в том числе медицинской, находится под контролем властей республики и аппарата уполномоченного по правам ребенка в КЧР. "Каждая семья не останется без внимания, закрепленный за семьей куратор будет направлять их дальнейшие действия, помогать в вопросах обучения и лечения. Разработан комплекс мероприятий, все, что зависит от властей республики, будет выполнено", - сказала уполномоченный.

В Сирии и Ираке находятся десятки детей россиян, воевавших на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" либо заключавших браки с боевиками. В 2017 году террористы стали отправлять таких детей в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы пополнить свои ряды. С 2017 года уполномоченный по правам ребенка в РФ вместе с рядом ведомств ведет работу по возвращению детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта.

Теги
ИракСирияРоссияКарачаево-Черкесия
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