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Мишустин вместе с 97-летним ветераном возложил цветы к Вечному огню в Новгородском кремле

Также в мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и губернатор региона Андрей Никитин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с 97-летним ветераном Великой Отечественной войны, танкистом Александром Поповым возложил цветы к Вечному огню славы в Новгородском кремле.

Глава правительства во вторник находится в Новгородской области с рабочей поездкой. Перед началом совещания по социально-экономическому развитию региона Мишустин приехал к мемориалу в Новгородском кремле. Вместе с ветераном он возложил красные гвоздики к монументу. Премьер постоял, склонив голову в память о павших, и перекрестился.

После этого глава правительства побеседовал с Поповым, спросил его о семье, о судьбе сослуживцев. К их беседе вскоре присоединились вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и губернатор региона Андрей Никитин, которые также возложили цветы к Вечному огню. Премьер представил ветерану своих коллег и расспросил Попова о боях за освобождение Севастополя, в которых тот принимал участие. Ветеран рассказал членам правительства и губернатору о боевых действиях, в том числе историю о пленении им немецкого летчика. В завершение премьер пожелал ветерану здоровья.

Александр Попов родился 15 сентября 1922 года в Иркутской области, принимал участие в освобождении юга России, в том числе Крыма. Возглавляемый им экипаж танка Т-34 одним из первых 9 мая 1944 года ворвался в Севастополь. Попов принимал также участие в боевых действиях на территории Польши и Германии, дважды был ранен. В Новгородской области ветеран живет с 1968 года, является руководителем местной ячейки ветеранской организации "Клуб танкистов".

Мемориал "Вечный огонь славы" на территории Новгородского кремля (детинца) был открыт в мае 1965 года на месте двух братских захоронений, в том числе советских воинов, погибших в 1944 году. На гранитном надгробии мемориала высечены слова писателя Даниила Гранина: "Основа жизни - мужество народа, и в подвигах бессмертие его".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНовгородская область
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