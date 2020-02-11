В Совфеде предложили создать рекомендации для выполнения ФЦП увековечения памяти погибших

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Комитет по обороне Совета Федерации рекомендовал военному ведомству направить в регионы рекомендации по взаимодействию всех участников Федеральной целевой программы (ФЦП) "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Об этом сообщил во вторник заместитель председателя комитета Михаил Козлов.

"Считаю необходимым рекомендовать Министерству обороны в первом квартале 2020 года подготовить и направить в регионы методические рекомендации, содержащие наилучший механизм взаимодействия всех участников Федеральной целевой программы, на основе опыта ее реализации в 2019 году", - сказал Козлов на заседании комитета.

По его словам, субъекты РФ столкнулись с рядом проблем при реализации ФЦП. К примеру, ежегодные объемы финансирования работ по программе предполагают, что средняя стоимость выполнения восстановительных работ по одному объекту должна составлять от 1 до 2 млн рублей. "При этом реализация программы мероприятий на одном и том же объекте в течение нескольких лет на этапе выполнения работ не предусмотрена", - уточнил он.

Еще одной проблемой Козлов назвал то, что право муниципальной собственности оформлено не на все воинские захоронения, что препятствует выделению бюджетных средств на их содержание. "В большинстве муниципальных образований воинские захоронения не учтены на балансе", - сказал сенатор.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация при реализации ФЦП складывается в районах, где захоронения находятся на землях лесного фонда. "Требуется выработка организационно-правового решения для таких воинских захоронений", - добавил Козлов.