Астраханские единороссы проверят информацию об угрозах журналисту со стороны члена партии

АСТРАХАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Секретарь астраханского регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Мартынов дал поручение комиссии по организационно-кадровой работе провести проверку после сообщения в соцсетях информации об угрозах журналисту со стороны зампредседателя гордумы, руководителя фракции "Единой России" в гордуме Ильдара Измайлова.

Ранее в соцсетях журналист Александр Алымов опубликовал переписку с городским депутатом Ильдаром Измайловым, который просил удалить его фамилию в сообщении в одном из популярных в регионе Telegram-каналов. В частности, Измайлов якобы написал, что журналист плохо знает возможности депутата, "не простит его за опубликованное сообщение" и что "не советовал бы идти журналисту на конфликт". В конце переписки Измайлов попросил Алымова о встрече. Журналист воспринял эту переписку как угрозу и попросил разобраться в ситуации правоохранительные органы и непосредственно отделение партии "Единая Россия".

"Считаю, что представители нашей партии всегда должны быть корректны в общении. Поэтому поручил руководителю комиссии по организационно-кадровой работе в региональном отделении партии "Единая Россия" Табараку Мухатову в ближайшее время все выяснить - провести встречи с Александром Алымовым и Ильдаром Измайловым", - написал Мартынов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что результаты проверки будут рассмотрены на заседании президиума политсовета регионального отделения.