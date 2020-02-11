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Власти Липецкой области с начала 2020 года заключили соцконтракты с 58 жителями региона

Система социальных контрактов, действующая в регионе не первый год, подразумевает выдачу единовременной материальной помощи малоимущим семьям

ЛИПЕЦК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области с начала текущего года заключили с 58 жителями региона социальные контракты на организацию предпринимательской деятельности, поиск работы и помощь в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил во вторник журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"С начала года заключено 58 социальных контрактов с жителями, девять из них получили до 250 тысяч рублей на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, 12 контрактов заключили на поиск работы и 37 - на преодоление трудной жизненной ситуации", - сказал Артамонов.

Он пояснил, что система социальных контрактов, действующая в регионе не первый год, подразумевает выдачу единовременной материальной помощи малоимущим семьям или одиноко проживающим малоимущим жителям под их обязательство целевого расходования средств. К примеру, контракт на поиск работы заключается не только в соответствующей работе центров занятости, но и в выделении средств на переобучение человека с последующим его трудоустройством.

При этом, как пояснил Артамонов, с нового года размер помощи по контрактам увеличился. Так, жители региона, решившие заняться предпринимательством, могут рассчитывать на субсидию в размере до 250 тыс. рублей. "Речь идет о ведении личного подсобного хозяйства, организации или вступлении в сельхозкооператив, приобретении крупного рогатого скота", - пояснил глава региона, напомнив, что ранее выплата не превышала 50 тыс. рублей.
В ближайшее время, по данным Артамонова, помощь по контрактам планируется оказать еще 45 жителям, кандидатуры которых сейчас рассматриваются местными органами соцзащиты. "Мы активно включились в пилотный проект по заключению соцконтрактов, наша задача получить хороший результат от этой программы - понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта", - подчеркнул глава региона.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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