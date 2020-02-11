В 2019 году присяжные в районных судах оправдали 26% подсудимых

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Присяжные в районных судах России в 2019 году оправдали 26% подсудимых. Об этом говорится в материалах к докладу председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы за 2019 год.

Как следует из материалов, в 2019 году присяжные в районных судах рассмотрели уголовные дела в отношении 585 подсудимых. "Осуждены 428 лиц, 153 оправданы", - отмечается в материалах. В отношении четверых дела были прекращены, тем самым жюри присяжных в районных судах оправдали более 26% лиц, выбравших суд присяжных.

Уровень оправдания присяжными в судах областного звена, где рассматриваются уголовные дела о более тяжких преступлениях, в том числе по статьям, предусматривающим пожизненное заключение, был чуть ниже - 19%. Как подчеркивается в материалах, суды областного уровня (республиканские, краевые и приравненные к ним) в 2019 году рассмотрели с участием присяжных уголовные дела в отношении 419 лиц, 337 из них были осуждены, 80 оправданы, в отношении еще двух дела были прекращены.

При рассмотрении уголовных дел в обычном порядке в 2019 году суды оправдали 2,2 тыс. человек, или 1% от общего числа подсудимых. В отношении 191 тыс. подсудимых дела были прекращены судом по различным основаниям (23%).

В 2018 году присяжные в районных судах оправдали 28% подсудимых (29 из 103 подсудимых), суды областного уровня - 15% (61 из 408 подсудимых). Ранее, когда суды присяжных действовали только в судах областного уровня, уровень оправдательных был также высок: 25% в 2008 году, 20% в 2013 году и 10,6% в 2017 году.