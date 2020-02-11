Врачи выписали студентку в Тюмени, у которой нашли коронавирус

ТАСС, 11 февраля. Китайская студентка Тюменского индустриального университета, у которой 31 января был выявлен коронавирус, выписана из больницы после выздоровления. Об этом сообщила глава Тюменского областного департамента здравоохранения Инна Куликова на брифинге.
"Все последующие лабораторные исследования показали, что все хорошо. Сегодня мы ее вписали", - сказала она.
Как пояснила глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, студентка из КНР продолжит обучение в Тюменском индустриальном университете. "Выписанная китаянка не представляет опасности для окружающих", - сказала Шарухо.
Вместе со студенткой, у которой был выявлен коронавирус, были госпитализированы в Тюмени еще четыре студента из КНР, которые контактировали с заболевшей. "У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные", - добавила Куликова.
31 января в РФ были выявлены два подтвержденных случая заражения коронавирусом - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Они были госпитализированы. Болезнь у граждан КНР в России протекала в легкой форме.
Пробы на коронавирус
Пробы на коронавирус, взятые у граждан, эвакуированных из Китая в тюменский санаторий "Градостроитель", отрицательные, сообщила Куликова.
Граждан из Китая вывезли в Тюмень 5 февраля на двух военных самолетах, всего прибыли 144 человека. Эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационного центра, расположенного в лесу в 28 километрах от Тюмени. Это стандартная мера безопасности для подобных ситуаций.
По словам Шарухо, анализы у эвакуированных из Китая будут брать также на 10 и 12 день, после, при условии отрицательных результатов на коронавирус, пациенты смогут отправиться домой.
Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.
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