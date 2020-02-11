Врачи выписали студентку в Тюмени, у которой нашли коронавирус

"Все последующие лабораторные исследования показали, что все хорошо. Сегодня мы ее вписали", - сказала она.

ТАСС, 11 февраля. Китайская студентка Тюменского индустриального университета, у которой 31 января был выявлен коронавирус, выписана из больницы после выздоровления. Об этом сообщила глава Тюменского областного департамента здравоохранения Инна Куликова на брифинге.

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Как пояснила глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, студентка из КНР продолжит обучение в Тюменском индустриальном университете. "Выписанная китаянка не представляет опасности для окружающих", - сказала Шарухо.

Вместе со студенткой, у которой был выявлен коронавирус, были госпитализированы в Тюмени еще четыре студента из КНР, которые контактировали с заболевшей. "У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные", - добавила Куликова.

31 января в РФ были выявлены два подтвержденных случая заражения коронавирусом - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Они были госпитализированы. Болезнь у граждан КНР в России протекала в легкой форме.

Пробы на коронавирус

Пробы на коронавирус, взятые у граждан, эвакуированных из Китая в тюменский санаторий "Градостроитель", отрицательные, сообщила Куликова.

Граждан из Китая вывезли в Тюмень 5 февраля на двух военных самолетах, всего прибыли 144 человека. Эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационного центра, расположенного в лесу в 28 километрах от Тюмени. Это стандартная мера безопасности для подобных ситуаций.

По словам Шарухо, анализы у эвакуированных из Китая будут брать также на 10 и 12 день, после, при условии отрицательных результатов на коронавирус, пациенты смогут отправиться домой.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.

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