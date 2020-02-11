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Президент Латвии предлагает ограничить в стране телевещание на русском языке

Эгилс Левитс предлагает ввести ограничения на такое телевещание до 20%

РИГА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Латвии Эгилс Левитс предлагает увеличить долю вещания телепрограмм в республике на официальных языках ЕС и Еврозоны, сократив таким образом долю вещания на русском языке. Соответствующие поправки к закону об электронных СМИ глава государства направил в Сейм (парламент) страны, сообщает во вторник его пресс-служба.

В своем обращении к комиссии Сейма по правам человека и общественным делам президент указывает на необходимость "укрепить информационное пространство Латвии". "Сильное информационное пространство - существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Законодатель должен обеспечить, чтобы населению Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству и способствуют включению жителей Латвии в общий дискурс европейского информационного пространства", - указал он.

Предложенные главой государства поправки к закону об электронных СМИ направлены на решение "давно осознаваемой проблемы, которую до этого другими механизмами нельзя было эффективно решить", отметила пресс-служба. В частности, Левитс предлагает расширить требования к ретрансляторам зарубежных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания составляла не более 20%.

"Если в основное предложение включены дополнительные телепрограммы, существенную часть - не менее 80% - этих телепрограмм должны составлять такие программы, содержание которых изначально было создано в какой-либо из стран Евросоюза или Европейской экономической зоны на официальных языках этих стран", - говорится в письме президента профильной комиссии Сейма.

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного языка, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.

В Латвии работают два государственных телеканала. Канал LTV1 Латвийского государственного телевидения вещает только на латышском языке, канал LTV7 отводит передачам и фильмам на русском языке лишь 25% эфира. В 2014 году в стране заговорили о необходимости третьего телеканала, предназначенного для русскоязычной аудитории. Концепция его создания была представлена в 2015 году, однако проект так и не был реализован из-за нехватки финансирования.

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