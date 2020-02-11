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Китайская вирусная пневмония

МВД приостановило выдачу гражданам Китая трудовых приглашений

Ранее правительство России опубликовало постановление о временном приостановлении безвизовых туристических поездок граждан РФ и Китая из-за вспышки пневмонии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановили выдачу гражданам Китая трудовых приглашений на въезд в страну. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе подмосковного главка полиции.

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"В рамках исполнения распоряжения правительства РФ... подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам КНР, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории РФ", - сказали в пресс-службе.

Правительство РФ 1 февраля опубликовало постановление о временном приостановлении безвизовых туристических поездок граждан РФ и КНР из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Российскому МИД также было поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР. МВД России и его территориальным органам поставлена задача временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в страну в целях осуществления трудовой деятельности гражданам КНР.

Кроме того, правительство также поручило Минтрансу совместно с ФСБ и ФТС России временно ограничить движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Монголией.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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