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"Умная" логистическая система по вывозу мусора начала работать в Железноводске

В систему введены данные о 3 тыс. контейнерных площадок и 200 единицах коммунальной техники, а также загружены графики каждого мусоровоза

ПЯТИГОРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Железноводск стал первой на Ставрополье экспериментальной площадкой по внедрению "умной" логистической программы регионального оператора "Жилищно-коммунальное хозяйство". Водители мусоровозов по мобильному приложению могут отслеживать точки, где необходима их помощь по сбору твердых бытовых отходов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Железноводск - первый город в крае, который участвует в эксперименте регионального оператора. Это не случайно, поскольку в городе-курорте благодаря введению системы "Умный город" есть для этого необходимая база", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, Железноводск участвует в эксперименте по внедрению "умной" логистической программы регионального оператора "Жилищно-коммунальное хозяйство". Отмечается, что на данный момент в информационную систему введены данные о 3 тыс. контейнерных площадок и 200 единицах коммунальной техники, а также загружены графики каждого мусоровоза.

"В логистическом центре регоператора ООО "ЖКХ" ведется онлайн-мониторинг движения спецтранспорта. Здесь же, в центре, можно отследить, долго ли машины находятся на контейнерных площадках и когда отправляются на выгрузку. Кроме того, у каждого водителя мусоровоза имеется устройство с мобильным приложением, которое может использоваться как навигатор и подсказывает точки сбора твердо-коммунальных отходов, а также сообщает о заполнении кузова", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что водителю необходимо делать фотографии площадок до и после уборки. Вся эта информация автоматически загружается в систему. "Благодаря оперативной передаче информации у регоператора появляется возможность быстро принимать решения о более рациональной расстановке контейнеров или замене поврежденных баков", - говорится в сообщении.

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