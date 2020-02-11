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Госдума одобрила в I чтении возможность хранения ценностей Госфонда в частных музеях

Хранение ценностей допускается в зданиях, не являющихся федеральной собственностью

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий хранение ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней в период их использования в частных музеях и других специализированных помещениях, не являющихся федеральной собственностью.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит изменения в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и предусматривает, что хранение ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Госфонд России) в период их использования и экспонирования допускается в зданиях, не являющихся федеральной собственностью. Условием допуска к хранению является необходимость оборудования таких объектов инженерно-техническими средствами охраны и безопасности.

В настоящее время предусмотрено, что служебные и производственные здания, сооружения и помещения, используемые для хранения, приемки и обслуживания ценностей Госфонда РФ, являются федеральной собственностью.

"Для хранения и работы с ценностями Госфонда России необходимо использовать, в том числе на возмездной основе, служебные и производственные здания, сооружения и помещения, не находящиеся в федеральной собственности, но отвечающие требованиям охраны и безопасности, обеспечивающим сохранность этих ценностей", - считают в правительстве. Это обусловлено необходимостью хранить ценности Госфонда России, применяемые в качестве образцов драгоценных камней для идентификации в процессе госконтроля драгоценных камней, в специально оборудованных помещениях на специализированных таможенных постах, уточняется в пояснительной записке.

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