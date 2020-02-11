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Глава Верховного суда: половина дел о преступных сообществах разваливается в суде

Вячеслав Лебедев также подчеркнул, что обвинение по ст. 210 УК РФ нередко предъявляется без достаточных оснований

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более половины возбуждаемых в России уголовных дел об организации преступного сообщества разваливается в суде. Такую статистику привел на совещании судов председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"В 2019 году рассмотрены уголовные дела в отношении 493 лиц, обвиняемых по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). Из них осуждено только 233 лица, или 47%, а в отношении 260 лиц (53%) уголовное преследование прекращено судами", - сообщил Лебедев.

Среди тех, в отношении которых суды прекратили дела, "63% (165 человек) оправданы, 22% (57 подсудимых) освобождены от уголовной ответственности в связи с прекращением дела, а в отношении 15% обвиняемых (38 лиц) статья 210 исключена из обвинения как излишне вмененная", отметил председатель ВС РФ.

Он напомнил, что в обществе широко обсуждается вопрос об уголовной ответственности за организацию преступного сообщества. "Верховный суд РФ обращает внимание на то, что обвинение по ст. 210 УК РФ нередко предъявляется без достаточных оснований, в связи с чем судам следует с повышенным вниманием относиться к проверке обоснованности таких обвинений", - подчеркнул Лебедев.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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