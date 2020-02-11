{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии запустят фотопроект-конкурс и выставку для развития экотуризма

Отбор победителей будет проводиться в два этапа, сначала на странице комитета в Instagram, где опубликованы работы, а затем уже на фотовыставке

МАГАС, 11 февраля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии запустит в марте 2020 года фотопроект-конкурс, а затем и выставку фотографий Ингушетии, сделанных профессионалами и любителями, для развития экологического туризма в республике. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь комитета Жанетта Гулиева.

"1 марта мы запустим масштабный республиканский фотопроект, в котором сможет принять участие любой желающий - как профессионал, так и любитель. Одно из условий конкурса - фото должно быть сделано на территории Ингушетии, должно быть комбинированным, а в кадре должен быть ребенок рядом с редкими и красивыми растениями или животными. Мы запускаем республиканский фотопроект для продвижения экологического туризма в регионе, поскольку для этого у нас есть все предпосылки, начиная с чистой экологии и заканчивая богатой фауной и флорой, а фотографы просто покажут, на свой взгляд, самые прекрасные места и моменты", - сказала Гулиева.

По ее словам, до первого марта у участников фотопроекта есть время на подготовку, продумать сюжет своих работ. Отбор победителей будет проводиться в два этапа, сначала на странице комитета в Instagram, где опубликованы работы, а затем уже на фотовыставке.

"Фотографии, набравшие большее количество просмотров и лайков будут представлены на фотовыставке в конце марта, которая станет вторым этапом конкурса. На выставке посетители также будут голосовать за лучшую работу. Победителей ждет денежное вознаграждение, отдых на всесезонном курорте "Армхи" в горах Ингушетии и другие призы", - отметила пресс-секретарь.

Гулиева добавила, что работы победителей будут использоваться комитетом в рекламе и других фотовыставках для привлечения туристов. "Мы планируем печать этих работ под шапкой экотуризм в Ингушетии, в наших отраслевых журналах, которые мы планируем размещать и распространять на наших имиджевых мероприятиях, а также мы рассматриваем возможность проведения персональной выставки работ победителей нашего фотопроекта в аэропорте Магас", - сказала собеседница агентства.

Ранее руководитель комитета Беслан Мизиев сообщал ТАСС, что 30 из 32 уже имеющихся туристических маршрутов в регионе являются экологическими, это турмаршруты по заповедным зонам. Также ведомство намерено разрабатывать новые экомаршруты и добавить конные прогулки к пешим.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Рябков: страны БРИКС готовы тесно сотрудничать с Китаем для борьбы с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС