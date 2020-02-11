В Ингушетии запустят фотопроект-конкурс и выставку для развития экотуризма

МАГАС, 11 февраля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии запустит в марте 2020 года фотопроект-конкурс, а затем и выставку фотографий Ингушетии, сделанных профессионалами и любителями, для развития экологического туризма в республике. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь комитета Жанетта Гулиева.

"1 марта мы запустим масштабный республиканский фотопроект, в котором сможет принять участие любой желающий - как профессионал, так и любитель. Одно из условий конкурса - фото должно быть сделано на территории Ингушетии, должно быть комбинированным, а в кадре должен быть ребенок рядом с редкими и красивыми растениями или животными. Мы запускаем республиканский фотопроект для продвижения экологического туризма в регионе, поскольку для этого у нас есть все предпосылки, начиная с чистой экологии и заканчивая богатой фауной и флорой, а фотографы просто покажут, на свой взгляд, самые прекрасные места и моменты", - сказала Гулиева.

По ее словам, до первого марта у участников фотопроекта есть время на подготовку, продумать сюжет своих работ. Отбор победителей будет проводиться в два этапа, сначала на странице комитета в Instagram, где опубликованы работы, а затем уже на фотовыставке.

"Фотографии, набравшие большее количество просмотров и лайков будут представлены на фотовыставке в конце марта, которая станет вторым этапом конкурса. На выставке посетители также будут голосовать за лучшую работу. Победителей ждет денежное вознаграждение, отдых на всесезонном курорте "Армхи" в горах Ингушетии и другие призы", - отметила пресс-секретарь.

Гулиева добавила, что работы победителей будут использоваться комитетом в рекламе и других фотовыставках для привлечения туристов. "Мы планируем печать этих работ под шапкой экотуризм в Ингушетии, в наших отраслевых журналах, которые мы планируем размещать и распространять на наших имиджевых мероприятиях, а также мы рассматриваем возможность проведения персональной выставки работ победителей нашего фотопроекта в аэропорте Магас", - сказала собеседница агентства.

Ранее руководитель комитета Беслан Мизиев сообщал ТАСС, что 30 из 32 уже имеющихся туристических маршрутов в регионе являются экологическими, это турмаршруты по заповедным зонам. Также ведомство намерено разрабатывать новые экомаршруты и добавить конные прогулки к пешим.