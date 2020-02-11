В реестр судебно-экспертных учреждений вошли 100 организаций

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сто организаций, осуществляющих оценочные инженерно-технические, криминалистические, экономические, медицинские, экологические и другие виды экспертиз, включены в первый в России реестр судебно-экспертных учреждений меньше чем за месяц работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Судебно-экспертной палаты РФ.

"В реестр судебно-экспертных учреждений Судебно-экспертной палаты (СЭП) РФ меньше чем за месяц работы включены 100 организаций, осуществляющих оценочные (стоимостные), инженерно-технические, криминалистические, экономические, медицинские, патентно-технические, экологические и другие виды экспертиз. В него вошли судебно-экспертные организации из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Саратова, Волгограда, Краснодара, Барнаула и других регионов России", - говорится в сообщении пресс-службы.

13 января Судебно-экспертная палата РФ начала формирование первого в России реестра судебно-экспертных учреждений, подать заявку на включение в реестр можно на сайте Судебно-экспертной палаты. Создание реестра обусловлено необходимостью совершенствования процесса выбора судебно-экспертных учреждений на стадии назначения судебных экспертиз и решения вопросов по проведению различных видов исследований в области науки, техники, ремесла и искусства.

На сегодняшний день в законодательстве РФ не установлены какие-либо требования к учреждениям, выполняющим различные виды судебных экспертиз. Поэтому реестр будет инструментом для судей, следователей, дознавателей, адвокатов, юристов и простых граждан, при помощи которого будут отбираться наиболее надежные судебно-экспертные учреждения.

Включение в реестр сведений об экспертных учреждениях и судебных экспертах производится на безвозмездной основе по результатам рассмотрения поступающих в СЭП РФ заявок.