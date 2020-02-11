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Китайская вирусная пневмония

В Турции заявили, что разработали медтест для выявления коронавируса в течение двух часов

При это в Минздраве страны не пояснили, что представляет собой этот медицинский тест и как его разработали

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Турция начала использовать разработанные турецкими специалистами медицинские тесты, которые позволяют в течение двух часов определить, болен ли человек коронавирусом 2019-nCoV. С таким утверждением выступил во вторник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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"После того, как мы услышали о вспышке нового типа коронавируса, мы приняли собственные меры предосторожности. После обнаружения коронавируса был разработан национальный [медицинский] набор, который выдает результаты через 90-120 минут. Его использование началось на прошлой неделе", - приводит его слова телеканал NTV.

Коджа при этом не пояснил, что представляет собой этот медицинский тест и как он был разработан.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.

Теги
ТурцияКитайская вирусная пневмония
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