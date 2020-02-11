МЧС исключило "палочную систему" проверки пожарной безопасности бизнеса

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. МЧС РФ за последние пять лет в три раза снизило количество проверок соблюдения требований пожарной безопасности на различных объектах. Об этом во вторник на форуме "Безопасность на транспорте" сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Андрей Макеев.

"Благодаря внедрению риск-ориентированного подхода исключена практика сплошных проверок подконтрольных субъектов и отменена была так называемая палочная система. В связи с этим из сферы пожарной безопасности было выведено свыше 730 тыс. объектов низкой категории рисков, что составило более 30% от общего их количества. В результате общее число проверок по всем видам надзора, осуществляемого министерством, за прошедшие пять лет снижено в три раза", - сказал он.

В настоящее время, по словам Макеева, МЧС вместо репрессивных методов в отношении проверяемых применяет партнерский подход. Инспекторы пожарного надзора при выявлении нарушений помогают их устранить, а не накладывают штрафы. Также проверки проходят с проверочным листом, в котором уже указаны возможные нарушения. Таким образом, инспектор сам не может вписать лишние нарушения, а собственник проверяемого объекта может подготовиться по проверочному листу к инспекции.

С начала 2019 года действие надзорных каникул перестало распространяться на МЧС России, поскольку оно использует риск-ориентированную модель проверок, согласно которой частота зависит от рисков, которые несет тот или иной объект независимо от формы собственности: чем выше риск, тем чаще проверки. Чуть позже в этом же году категории рисков для отдельных объектов, в том числе с массовым пребыванием людей, были повышены.