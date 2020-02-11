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Мишустин пообещал средства на создание фондохранилища Новгородского музея-заповедника

Премьер также предложил назвать его именем академика Валентина Янина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (справа) Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (справа)
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею создания фондохранилища "Новгородского государственного объединенного музея-заповедника", на его строительство и оснащение будут выделены дополнительные средства из бюджета.

В ходе визита в Великий Новгород председатель правительства посетил Новгородский Кремль - один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII веков. На протяжении нескольких столетий он был религиозным, политическим и культурным центром Новгородской земли.

Генеральный директор музея-заповедника Наталья Григорьева рассказала Мишустину о разрушениях города в годы Великой Отечественной войны, об истории памятника Тысячелетию России (1862), который находится на территории ансамбля, являющегося объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и самого древнего храма России - Софийского Собора. Сотрудники музея-заповедника также провели для премьера экскурсию по Владычной (Грановитой) палате, где хранятся древние берестяные грамоты, печати институтов вечевой власти Великого Новгорода, сокровища соборных и монастырских ризниц и другие реликвии.

"Что больше всего нас впечатлило - это то отношение новгородцев к древности, к святыням, которые вы бережно храните и которым уделяете такое внимание. И поскольку мы сегодня говорили о том, что будем решать вопрос о создании фондохранилища здесь, и по совету многих историков, археологов... мне кажется было бы уместно назвать его именем великого академика, к сожалению, ушедшего от нас (археолога) Валентина Лаврентьевича Янина, это фондохранилище. Если вы поддержите, будем такое решение принимать", - сказал Мишустин после осмотра экспозиции.

Он также принял решение о выделении дополнительных средств из бюджета на строительство и оснащение фондохранилища. "Государственный бюджет - я думаю, что у нас есть средства, которые мы сможем предусмотреть", - добавил премьер.

По окончании визита в музей премьер расписался в книге почетных гостей, поблагодарив коллектив Новгородского музея-заповедника за бережное и чуткое отношение к истории России и сохранение исторических ценностей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНовгородская область
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