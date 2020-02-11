Ростуризм рекомендует турфирмам усилить информирование о правилах безопасности на отдыхе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует туроператорам усилить работу по информированию российских путешественников о правилах личной безопасности на отдыхе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Федеральное агентство по туризму обращается к туроператорам, предоставляющим туристские услуги за рубежом и внутри страны, с рекомендацией усилить работу по разъяснению туристам правил личной безопасности", - сообщили в Ростуризме.

Так, по совету агентства, необходимо предупреждать туристов о рисках, которые могут возникнуть при приобретении экскурсий с посещением или использованием объектов с повышенной опасностью - аквапарки, парки аттракционов, водный и воздушный транспорт. При этом особое внимание стоит уделить контролю за соблюдением туристами мер личной безопасности при групповых перевозках - речь идет об использовании ремней безопасности в транспорте на суше и воде и так далее, отметили в Ростуризме.

В Таиланде, у восточного побережья острова Пхукет, 10 февраля произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 20 российских туристов были направлены в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров.