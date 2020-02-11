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Тюменского блогера, снявшего поимку "больных" коронавирусом, подозревают в хулиганстве

Ранее в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей

ТАСС, 11 февраля. Административный протокол за мелкое хулиганство составили на несовершеннолетнего блогера из Тюмени, который выложил ролик, где он с друзьями в костюмах химзащиты имитирует поимку "зараженных" коронавирусом людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее во вторник оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса сообщил, что 10 февраля в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку в Тюмени якобы зараженных коронавирусом людей.

"Проверка проводится. В настоящее время установлен один из участников, он и его знакомые сначала сняли, а потом выложили ролик в интернет. Им оказался 17-летний житель Тюмени, в настоящее время в отношении него составлен административный протокол за "мелкое хулиганство". Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав для рассмотрения и принятия решения", - сказал собеседник агентства.

Военные самолеты 5 февраля доставили в Тюмень 144 россиянина, граждан стран ЕАЭС и Украины из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Среди прибывших из КНР - четыре ребенка. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационного центра, расположенного в лесу в 28 километрах от Тюмени.

Теги
РоссияТюменская область
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Китайская вирусная пневмония
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