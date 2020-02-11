CNN: американца вернули в госпиталь после повторных тестов на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявлено у американца, эвакуированного на прошлой неделе из Китая. Как сообщила во вторник телекомпания CNN , он входил в группу американских граждан, доставленных из Уханя на авиабазу Мирамар в штате Калифорния и был одним из четырех людей, госпитализированных по подозрению на заражение коронавирусом. В минувшее воскресенье после серии анализов он был переведен из госпитальной палаты в общий 14-дневный карантин на базе, однако, по данным телекомпании, последующие анализы показали, что этот человек заражен.

"Нынешним утром эксперты Центров по контролю над заболеваниями и профилактике уведомили управление здравоохранения Сан-Диего о том, что новые анализы подтвердили наличие коронавируса у одного из пациентов, - привела CNN заявление госпиталя Университета Сан-Диего. - Пациент возвращен в госпиталь для наблюдений и будет находиться там, до тех пор пока эксперты не примут решение его выписать".

У человека, повторно помещенного в госпиталь в Сан-Диего, уже 13-й подтвержденный случай заражения вирусом в США.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.