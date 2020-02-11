Передвижная выставка к 75-летию Победы пройдет в 19 городах РФ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Передвижной выставочный проект "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" пройдет в 2020 году в 19 городах Российской Федерации. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании рабочей экспертной группы комитета Госдумы РФ по культуре по осуществлению парламентского контроля за реализацией национального проекта "Культура".

"Мы согласовали перечень федеральных и региональных выставочных проектов. Самый главный проект, который будет передвижным и охватит максимальное количество регионов - "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", он будет посвящен 75-летию Победы. Проект пройдет в 19 городах страны, и будут использоваться экспонаты как ведущих федеральных музеев, так и региональных", - сказала Ярилова.

В число городов, в которых пройдет выставка, вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Тюмень, Псков, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Севастополь и другие.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади, торжественный прием от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые пройдут 9 мая 2020 года.