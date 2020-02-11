Новый коронавирус получил название COVID-19

ЖЕНЕВА, 11 февраля. /ТАСС/. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала название новому коронавирусу, вызвавшему вспышку заболевания в Китае - COVID-19. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - отметил он.