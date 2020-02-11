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Китайская вирусная пневмония
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Новый коронавирус получил название COVID-19

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ЖЕНЕВА, 11 февраля. /ТАСС/. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала название новому коронавирусу, вызвавшему вспышку заболевания в Китае - COVID-19. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - отметил он. 

 

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Китайская вирусная пневмония
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Китайская вирусная пневмония
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