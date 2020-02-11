Новый коронавирус получил название COVID-19

ЖЕНЕВА, 11 февраля. /ТАСС/. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала название новому коронавирусу, вызвавшему вспышку заболевания в Китае - COVID-19. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - отметил он.
BREAKING— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020
"We now have a name for the #2019nCoV disease:
COVID-19.
I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"
-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk