Опрос: более 40% родителей против введения статуса самозанятых для детей с 14 лет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 34% опрошенных родителей поддерживают возможность введения статуса самозанятого для несовершеннолетних, чтобы у детей старше 14 лет была возможность официально заниматься бизнесом, при этом 40% выступают против. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Ранее газета "Известия" сообщала, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением внести изменения в закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима" и облегчить россиянам в возрасте от 14 лет процесс регистрации в качестве самозанятых.

"Среди родителей детей до 17 лет у проекта больше противников, чем сторонников: 40% и 34% соответственно", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что чаще всего опрошенные родители опасаются финансовых и юридических бизнес-рисков. Кроме того, по мнению родителей, раннее предпринимательство может помешать детям получить достойное образование.

При этом число сторонников инициативы растет с увеличением уровня доходов: если среди родителей с заработком до 30 тыс. рублей за идею выступили 29%, то среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей - 38%.

Опрос проводился 7-8 февраля 2020 года по всей территории РФ. В нем приняли участие 1600 родителей детей в возрасте до 17 лет.