Восстановлены права блокадницы из Петербурга, которой отказывали в получении инвалидности

ТАСС, 11 февраля. Права блокадницы из Санкт-Петербурга, которую Главное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу отправило трудоустраиваться, отказав в получении второй группы инвалидности, восстановлены. Информация об этом размещена на официальном сайте партии "Единая Россия".

Ранее сопредседатель рабочей группы генсовета "Единой России" по поддержке гражданского общества, депутат Госдумы Сергей Боярский направил обращение на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова с просьбой защитить права блокадницы.

"Единая Россия" добилась защиты прав 80-летней блокадницы, ветерана труда Ольги Будариной, которой ранее отказали в переосвидетельствовании инвалидности и рекомендовали встать на учет с целью трудоустройства. Запрашиваемая вторая группа инвалидности была ей предоставлена при повторном обращении в комиссию медико-социальной экспертизы", - говорится в релизе.

По мнению Боярского, формализм чиновников на местах "до сих пор остается преградой на пути взаимного доверия власти и общества". "Ольге Михайловне предоставили запрашиваемую группу инвалидности, но для этого женщине пришлось много пройти, это несправедливо и недопустимо, особенно в столь почтенном возрасте. Необходимо системно решать проблемы защиты инвалидов и в части присвоения им групп инвалидности, и в части обеспечения их техническими средствами реабилитации", - приводятся слова депутата.