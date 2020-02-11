{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крымские власти объяснили, почему не поздравили 95-летнюю участницу Ялтинской конференции

По словам главы города, из-за преклонного возраста ветерана визит нужно согласовывать с ее дочерьми

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти крымского города Саки поздравят Галину Романько - последнего ветерана на полуострове, участвовавшую в Ялтинской конференции, с 75-летней годовщиной события. Об этом сообщил ТАСС во вторник и.о. главы городской администрации Александр Овдиенко.

Ранее в крымских СМИ появилась информация о том, что 95-летнего ветерана, которая была медсестрой в сакском санатории, участвовала во встрече и проводах Черчилля и членов делегации Великобритании, городские власти забыли поздравить с юбилеем проведения конференции.

"Мы помним о каждом ветеране, который проживает у нас в городе, поэтому забыть о Галине Михайловне мы не могли. Надо понимать, что ей 95 лет, и свой визит мы согласовываем с ее двумя дочерями и посещаем ветеранов тогда, когда им удобнее. Мы приготовили подарок и вручим его в ближайшие дни", - сообщил Овдиенко.

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте проходила встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции. Основной формой работы стали заседания руководителей трех союзнических держав (СССР, США и Великобритании) - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Также проводились встречи глав внешнеполитических ведомств стран-союзниц.

Основным на встречах глав государств и дипломатов стал вопрос о завершении войны и будущем послевоенной Германии. На конференции принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций. Достигнутый компромисс позволил принять Декларацию об освобожденной Европе. Декларация утверждала, что преобразование "должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору".

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Рябков заявил, что страны БРИКС готовы помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
Международному сообществу нужно усилить координацию по борьбе с вирусом, считает замминистра иностранных дел России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС