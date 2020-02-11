Крымские власти объяснили, почему не поздравили 95-летнюю участницу Ялтинской конференции

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти крымского города Саки поздравят Галину Романько - последнего ветерана на полуострове, участвовавшую в Ялтинской конференции, с 75-летней годовщиной события. Об этом сообщил ТАСС во вторник и.о. главы городской администрации Александр Овдиенко.

Ранее в крымских СМИ появилась информация о том, что 95-летнего ветерана, которая была медсестрой в сакском санатории, участвовала во встрече и проводах Черчилля и членов делегации Великобритании, городские власти забыли поздравить с юбилеем проведения конференции.

"Мы помним о каждом ветеране, который проживает у нас в городе, поэтому забыть о Галине Михайловне мы не могли. Надо понимать, что ей 95 лет, и свой визит мы согласовываем с ее двумя дочерями и посещаем ветеранов тогда, когда им удобнее. Мы приготовили подарок и вручим его в ближайшие дни", - сообщил Овдиенко.

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте проходила встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции. Основной формой работы стали заседания руководителей трех союзнических держав (СССР, США и Великобритании) - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Также проводились встречи глав внешнеполитических ведомств стран-союзниц.

Основным на встречах глав государств и дипломатов стал вопрос о завершении войны и будущем послевоенной Германии. На конференции принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций. Достигнутый компромисс позволил принять Декларацию об освобожденной Европе. Декларация утверждала, что преобразование "должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору".