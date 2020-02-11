Reuters: Госдеп разрешил сотрудникам консульства США покинуть Гонконг из-за коронавируса

ТАСС, 11 февраля. Госдепартамент США разрешил сотрудникам американского консульства в Гонконге, чье присутствие не обусловлено чрезвычайной необходимостью, и членам их семей добровольно покинуть город. Решение принято на фоне вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Он охарактеризовал данный шаг как меру предосторожности, связанную с неопределенностью из-за распространения болезни. Отмечается, что Госдеп не обязывает служащих консульства покидать Гонконг.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.