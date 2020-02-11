ФАС выявила клиники в Москве, предоставляющие неверные сведения о диагностике коронавируса

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) может привлечь к административной ответственности ряд медицинских организаций, вводящих граждан в заблуждение о проведении ими диагностики коронавируса. Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

"Предложение услуг по диагностике коронавируса является необоснованным не только с медицинской точки зрения, но и с этической. Это очередная попытка нажиться, используя волнение людей за свое здоровье. К таким действиям относится и повышение цен на необходимые товары в условиях ажиотажного спроса, и реклама несуществующих услуг. Все это безнравственно, и будет жестко пресекаться", - приводятся на сайте слова замруководителя ФАС России Андрея Цариковского.

Речь идет об ООО "Открытая клиника", ООО "ЛДЦ "Проспект Мира", ООО "СМ-клиника", ООО "ДЭРАЙС", ООО "Медицинский центр" и НИИ Пульмонологии, которые предлагали в рекламе и на своих сайтах диагностировать коронавирус с помощью рентгена легких, МРТ, общеклинических анализов и других базовых медицинских процедур, и даже лечить коронавирус при помощи своих врачей. "Эти дорогостоящие предложения не соответствуют действительности и являются намеренным введением потенциальных потребителей в заблуждение", - отметили в антимонопольном ведомстве.

Информация о нарушителях получена в рамках взаимодействия ФАС с Росздравнадзором по городу Москве и Московской области. Необходимость проведения диагностики коронавируса устанавливается врачом на основании строго определенных медицинских показаний, а само исследование никак не связано с предлагаемыми частными медицинскими организациями услугами. Чтобы избежать административной ответственности, обществам предстоит исполнить предупреждения в течение 10 дней, заключили в ФАС.

Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, которому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.