Больше всего заявок на выплату на погашение ипотеки многодетным одобрено в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Регионами-лидерами по одобренным заявкам на получение 450 тыс. рублей господдержки для многодетных семей на выплату ипотеки стали Московская область, Республика Башкортостан и Свердловская область. Об этом сообщает компания ДОМ.РФ, которая является оператором программы.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

"[По данным на] 7 февраля 2020 года большее количество одобренных заявок пришлось на Московскую область - 2 104 положительных решения <…> на погашение ипотечного кредита на сумму 937 млн рублей. В Республике Башкортостан оператором программы одобрена поддержка по 1 296 заявлениям на сумму 573 млн рублей. В Свердловской области - 1 173 решения, 517 млн рублей. Также больше 1 тыс. заявок на выплату 450 тыс. одобрено по заявлениям многодетных семей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра (1 131 заявление), Тюменской области (1 121 заявление), в Москве (1 092 заявления), Республике Татарстан (1 042 заявления) и Пермском крае (1 037 заявлений)", - говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Всего после запуска программы было одобрено 31,6 тыс. заявок на 13,9 млрд рублей, добавляется в релизе. Информацию о количестве ипотечных кредиторов, которые подали заявления на господдержку в отношении заемщика, числе заявлений и положительных решениях о выплатах, суммах и среднем сроке рассмотрения заявок можно найти в Единой информационной системе жилищного строительства (портал наш.дом.рф). Также заемщик может уточнить статус своего заявления в онлайн-режиме.

Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению нужно приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья.