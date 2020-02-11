Члены СФ предложили дать регионам право финансировать обучение школьников на базе вузов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации во главе с председателем комитета верхней палаты по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой во вторник внесли в Госдуму законопроект, который дает право регионам из своих средств финансировать организацию обучения школьников на базе вузов. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительным материалам, законопроектом предлагается предоставить регионам право при наличии ресурсов финансировать организацию основного общего и среднего общего образования на базе вузов. "Предлагаемое законопроектом создание правовых механизмов для получения общего образования в федеральных вузах позволит увеличить доступность основного общего, среднего общего образования", - приводятся слова Гумеровой на сайте Совфеда.

"Речь идет не только о строительстве новых школ, но и об эффективном использовании возможностей вузов для обеспечения качественного и доступного обучения детей, численность которых к 2025 году серьезно возрастет. По данным Росстата, пик численности контингента школьников ожидается в 2025 году и составит 19,1 млн детей, рост численности обучающихся составит 2,4 млн", - отметила сенатор.

Согласно законопроекту, речь идет о субсидиях со стороны властей региона "на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)". Реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. По словам Гумеровой, "поскольку реализация законопроекта не влечет увеличения контингента обучающихся по основным общеобразовательным программам, бюджетные ассигнования уже предусмотрены в соответствующих бюджетах регионов".