Сурки в Ленинградском зоопарке вышли из спячки раньше срока из-за теплой зимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Семейство сурков из числа обитателей Ленинградского зоопарка вышли из зимней спячки на полтора месяца раньше срока из-за непривычно теплой зимы. Об этом во вторник сообщается на странице зоопарка "ВКонтакте".

"Главные "метеорологи" зоопарка вышли из зимней спячки. Сотрудники обнаружили двух степных сурков - Ижорика и Августину - вне своего укрытия, трое их детенышей из домика еще не выглядывали", - говорится в сообщении.

В зоопарке пояснили, что обычно весна в Петербурге наступает позднее, поэтому столь раннее пробуждение не свойственно его обитателям. В 2019 году, как рассказали в учреждении, сурки вышли из спячки в конце марта, а в 2018 году они покинули норку лишь в начале апреля.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что январь 2020 года стал рекордно теплым для Санкт-Петербурга. Среднемесячная температура составила плюс 1,5 градуса, это на 9,4 градуса выше нормы. Также в северной столице обновился рекорд 1925 года, когда средняя температура в январе была минус 0,5 градуса.

11 февраля в городе также наблюдается теплая погода. Температура воздуха составляет 3-5 градусов выше нуля.