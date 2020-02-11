Проекты Петербурга по свадебному туризму привлекли в город граждан 84 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Развитие индустрии свадебного туризма в Санкт-Петербурге привлекло в город граждан 84 стран. Количество гостей из-за границы, зарегистрировавших брак в Санкт-Петербурге, за год возросло на 13%, лидерами по посещаемости стали туристы из Великобритании, Турции и Израиля.

"Как мы видим из статистики, интерес к свадебному туризму в городе растет. По количеству посетителей в этом направлении продолжают лидировать гости из Египта и Израиля. Так в 2019 году 925 иностранных граждан из 84 стран дальнего зарубежья зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге. В 2018 году в городе зарегистрировали брак 804 иностранных гражданина из 79 стран дальнего зарубежья", - сообщила журналистам во вторник заместитель генерального директора по развитию проектов "Городского туристско-информационного бюро" Анна Невинская.

Несмотря на то, что Египет продолжает лидировать, число туристов из этой страны, зарегистрировавших брак в Петербурге, сократилось за отчетный период на 17% до 63 человек. Лидером роста в 2019 году стала Великобритания (+26% до 46 человек), Турция (+25% до 44 человек) и Израиль (+11,4% до 53 человек).

В апреле 2019 года "Городское туристско-информационное бюро" запустило информационный ресурс о том как заключить брак в Санкт-Петербурге, куда необходимо обратиться и в какой последовательности, а также какие знаменательные места в городе востребованы среди молодоженов. "Ресурс с онлайн-консультацией доступен также на английском языке и больше направлен на иностранных туристов, которые хотят заключить брак в Петербурге", - добавила Невинская.

Всего в 2019 году в "Городское туристско-информационное бюро" обратились более 70 человек из России и других государств заинтересованных в заключении брака в городе.