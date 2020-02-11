Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" заменили арест на запрет определенных действий

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Крыма во вторник изменил решение районного суда, арестовавшего владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова, избрав запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Бизнесмена освободили из-под стражи в зале суда.

Белогорский районный суд 3 февраля арестовал Зубкова в зале заседаний. Владелец сафари-парка ранее не явился на рассмотрение по уголовному делу, суд счел, что он может скрыться. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в соцсетях, что готов выступить личным поручителем арестованного для изменения меры пресечения судом. 4 февраля защита подала ходатайство о замене ареста на подписку о невыезде. Позже адвокат подал жалобу на арест.

"Зубкову Олегу Алексеевичу 10 мая 1968 года рождения изменить заключение под стражу на запрет определенных действий с возложением на подсудимого Зубкова Олега Алексеевича обязанности своевременно и самостоятельно являться по вызову в суд", - сказал судья. Зубкову до 3 апреля запрещено покидать свой дом в Ялте с 22:00 до 06:00, общаться с людьми, имеющими отношение к делу, за исключением адвокатов.

По данным следствия, в июле 2018 года лев покусал посетительницу сафари-парка во время экскурсии в зоне сафари, где туристы имеют возможность сфотографироваться со львами. Зубков обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сам владелец "Тайгана" ранее заявлял ТАСС, что пострадавшая в момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения, что крайне раздражающе действует на хищников, ей на месте была оказана медпомощь.

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища, занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк со львами, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.