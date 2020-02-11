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Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил устойчивое развитие Новгородской области

По его словам, в регионе появился миграционный прирост

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Новгородская область демонстрирует достаточно устойчивое развитие и становится более привлекательной для переезда, в регионе появился миграционный прирост. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24", подводя итоги совещаний, прошедших во вторник в Великом Новгороде.

"Мы видим, что регион [Новгородская область] развивается достаточно устойчиво. Что важно, что было подчеркнуто о том, что миграционный прирост сначала был со знаком минус до последнего времени, в 2019 году, наоборот, сюда [в Новгородскую область] стали ехать люди. Это говорит о чем? О том, что регион стал более привлекателен для жизни людей, это очень важно, и это, можно сказать, один из успехов администрации субъекта РФ", - сказал Силуанов.

Министр Силуанов стал одним из участников совещаний, которые во вторник провел в Великом Новгороде премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это была первая рабочая поездка Мишустина в российский регион в должности главы правительства страны. В Великом Новгороде он провел совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области, а также встретился с представителями малого и среднего бизнеса региона.

Теги
РоссияНовгородская область
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