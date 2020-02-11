Шестерых возвращенных из Сирии детей доставили в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Шестеро из 26 детей, ранее доставленных из Сирии в Москву, прибыли в Дагестан, сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова.

"Шестеро детей из Сирии доставлены в республику, они приехали с родственниками, которые ездили в Москву их встречать. Состояние детей хорошее, все они здоровы, их проверяли медики в Москве", - сказала Ежова.

По ее словам, среди доставленных в республику детей двое мальчиков и четыре девочки.

"Всем им власти в республике готовы оказать необходимую помощь, в том числе специализированную медико-психологическую. В ближайшие несколько дней будет решаться вопрос с постоянными опекунами и местом проживания этих детей. Возможно, что некоторые дети будут жить в других регионах страны, где проживают их родственники", - добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что из 26 доставленных из Сирии в Россию детей восемь - дагестанские.

Как пояснила ТАСС региональный омбудсмен, двое детей уже отправились к родственникам, которые проживают в других регионах.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.