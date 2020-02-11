В Северной Осетии из аварийного жилья переселят 54 семьи

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в 2020 году переселят из аварийного жилья 54 семьи. Об этом сообщил во вторник министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев во вторник на коллегии министерства.

"В этом году новоселье отметят 54 семьи, или 123 человека. На сегодняшний день приобретены девять квартир, к переезду готовятся 20 человек", - сказал Тамаев.

Новое жилье жители республики получат благодаря федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках которого реализуется этап программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанный на два года - 2019-2020.

Всего из аварийного жилья к 1 сентября 2025 года будут расселены более 1 тыс. человек. Будет ликвидировано 19 тыс. 329 кв. м аварийного жилья.