Единороссы запускают с марта Всероссийскую акцию для 300 тысяч школьников ко Дню Победы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" объявила о запуске с марта Всероссийской акции для школьников "Юные герои Великой Победы", которая поможет не менее 300 тыс. школьникам узнать о подвигах их сверстников в военные годы.

"Единая Россия" в рамках реализации партпроекта "Культура малой Родины" с 1 марта запускает Всероссийскую акцию памяти "Юные герои Великой Победы", приуроченную к 75-летию окончания Великой Отечественной войны", предположительно, в ней примут участие не менее 300 тыс. школьников", - сказали ТАСС во вторник в пресс-службе партии.

В рамках акции в течение всего года во всех субъектах страны пройдут встречи со старшеклассниками, которые будут организованы в формате "живого разговора". Встречи с ними будут проводить депутаты Госдумы, заксобраний регионов, муниципального уровня, члены общественных советов федерального партийного проекта "Культура малой Родины" в субъектах РФ, работники библиотек, музеев.

"Школьники услышат рассказы о войне, прослушают отрывки из книг, увидят театрализованные постановки на военную тему. В ходе акции будет использоваться максимально возможное количество средств и форматов работы с молодежью", - отмечается в релизе.

Кроме того, региональным отделениям партии предлагается осуществить фотопечать портретов юных героев Великой Отечественной войны, чтобы школьники смогли выйти с ними на улицы городов и сел в рядах "Бессмертного полка". "Это будет уже вторым этапом акции "Юные герои Великой Победы". Каждый школьник может выбрать для себя юного героя и пронести его портрет вместе с фотографиями своих героических прадедушек и прабабушек в составе "Бессмертного полка", - приводятся в релизе слова координатора партпроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой.

"Многие старшеклассники сегодня не слышали о подвиге "Молодой Гвардии", подвиге своих юных земляков, которые погибли, защищая нашу Родину. Сегодняшние подростки зачастую получают искаженные сведения из доступных им информационных ресурсов. Наш долг - защитить правду о роли нашего народа в победе над фашизмом", - констатировала Казакова.