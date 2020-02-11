{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Единороссы запускают с марта Всероссийскую акцию для 300 тысяч школьников ко Дню Победы

Акция поможет узнать школьникам о подвигах их сверстников в военные годы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" объявила о запуске с марта Всероссийской акции для школьников "Юные герои Великой Победы", которая поможет не менее 300 тыс. школьникам узнать о подвигах их сверстников в военные годы.

"Единая Россия" в рамках реализации партпроекта "Культура малой Родины" с 1 марта запускает Всероссийскую акцию памяти "Юные герои Великой Победы", приуроченную к 75-летию окончания Великой Отечественной войны", предположительно, в ней примут участие не менее 300 тыс. школьников", - сказали ТАСС во вторник в пресс-службе партии.

В рамках акции в течение всего года во всех субъектах страны пройдут встречи со старшеклассниками, которые будут организованы в формате "живого разговора". Встречи с ними будут проводить депутаты Госдумы, заксобраний регионов, муниципального уровня, члены общественных советов федерального партийного проекта "Культура малой Родины" в субъектах РФ, работники библиотек, музеев.

"Школьники услышат рассказы о войне, прослушают отрывки из книг, увидят театрализованные постановки на военную тему. В ходе акции будет использоваться максимально возможное количество средств и форматов работы с молодежью", - отмечается в релизе.

Кроме того, региональным отделениям партии предлагается осуществить фотопечать портретов юных героев Великой Отечественной войны, чтобы школьники смогли выйти с ними на улицы городов и сел в рядах "Бессмертного полка". "Это будет уже вторым этапом акции "Юные герои Великой Победы". Каждый школьник может выбрать для себя юного героя и пронести его портрет вместе с фотографиями своих героических прадедушек и прабабушек в составе "Бессмертного полка", - приводятся в релизе слова координатора партпроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой.

"Многие старшеклассники сегодня не слышали о подвиге "Молодой Гвардии", подвиге своих юных земляков, которые погибли, защищая нашу Родину. Сегодняшние подростки зачастую получают искаженные сведения из доступных им информационных ресурсов. Наш долг - защитить правду о роли нашего народа в победе над фашизмом", - констатировала Казакова.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Детсады Москвы не предлагали фотосессии для детей в образе советских солдат
В пресс-службе Департамента образования столицы также отметили, что в московских школах категорически запрещен любой сбор денег с родителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС