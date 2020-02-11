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Китайская вирусная пневмония

Facebook отказалась от участия в мобильном конгрессе в Барселоне из-за коронавируса

Аналогичное решение ранее приняли LG, Ericsson, Amazon, Intel и Sony

МАДРИД, 11 февраля. /ТАСС/. Американская компания Facebook отказалась от участия в одной крупнейших в мире выставок мобильной индустрии - Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress), который должен пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне. Об этом сообщило во вторник агентство Europa Press.

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Причина, по которой компания отказалась от участия в мероприятии, - вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19 (ранее его называли 2019-nCoV). "В качестве меры предосторожности сотрудники Facebook не станут присутствовать на Mobile World Congress в этом году из-за роста рисков для здоровья населения, связанных с коронавирусом", - отметили в компании.

Аналогичное решение ранее приняли южнокорейская LG, шведская Ericsson, американские Amazon и Intel, японская Sony и другие крупные компании. Как ожидается, организаторы мобильного конгресса в пятницу примут решение, проводить ли его.

Mobile World Congress является одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, в которой участвуют руководители операторов мобильной связи, продавцы и владельцы контента по всему миру.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4 тыс. человек.

Теги
ИспанияКитайская вирусная пневмония
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