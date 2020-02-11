Власти США назвали слухами теорию о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Версия о происхождении коронавируса из лаборатории института в городе Ухане не имеет под собой оснований. Об этом заявила во вторник на брифинге в Национальном клубе печати в Вашингтоне первый заместитель директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединенных Штатов Энн Шукат.

"В разгар [вспышек] новых инфекций очень часто появляются слухи, которые начинают жить своей жизнью. Если говорить о лаборатории, центре или еще какой-либо деятельности в этой провинции [Ухане], то это напоминает мне вопросы, с которыми мы сталкивались, когда я была в Сьерра-Леоне в 2014 году, когда мы реагировали на вспышку Эболы. Существовала обеспокоенность по поводу того, что в Сьерра-Леоне был центр, занимавшийся исследованием геморрагических вирусов, и, возможно, именно он оказался источником. Это был главный слух, который необходимо было преодолеть, чтобы помочь справиться со вспышкой. Так что, основываясь на всех имеющихся у меня на этот момент данных, я могу сказать вам, что обстоятельства появления [коронавируса] и его происхождение на самом деле выглядят, как передача от животных к человеку", - сказала она.

Шукат пояснила, что основывает свой вывод на "тех исследованиях, которые в настоящее время проводятся, а также результатах секвенирования генома, которые были обнародованы, и их сравнении со штаммами, обнаруженными у животных". "Структура, которую мы видим, вполне соответствует происхождению в результате передачи от животных к человеку и дальнейшей адаптации или мутации, которая позволила вирусу легко передаваться от человека к человеку", - добавила первый заместитель директора ЦКПЗ.

Ранее посол Китая в США Цуй Тянькай назвал "сумасшедшими" спекуляции на тему того, что появление коронавируса связано с программой разработки биологического оружия. 4 февраля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич также заявил ТАСС об отсутствии свидетельств в подтверждение версии о том, что коронавирус "мог иметь происхождение из лаборатории в Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия". Ранее такое предположение выдвинула американская газета "Вашингтон таймс".