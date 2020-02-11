Поправки единороссов по материнскому капиталу сокращают срок выдачи до пяти дней

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Срок выдачи сертификата на материнский капитал сократится с фактически месяца до пяти дней, такое положение вошло в список поправок "Единой России", направленных на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, сообщил журналистам во вторник руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

В послании Федеральному собранию глава государства предлагал продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми. "Единая Россия" в понедельник внесла соответствующие поправки в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, изменения предложены к уже принятому в первом чтении законопроекту о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке.

"Предлагается сократить срок оказания государственной услуги ПФР по выдаче сертификата на материнский капитал. Сегодня он составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца. За счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до пяти дней", - рассказал Неверов. По его словам, получить сертификат можно будет фактически в беззаявительном порядке.

Поправки предусматривают и сокращение срока оказания услуги по направлению материнского капитала на те или иные цели. Так, если сегодня это занимает до месяца из-за необходимости сбора большого количества документов и получения различных сведений, то после принятия поправок и автоматизации весь процесс займет до 10 дней.

"Масштабность изменений заключается в переходе предоставления гражданином в рамках получения и распоряжения материнским капиталом от 18 документов в настоящее время до одного документа - только заявления при распоряжении материнским капиталом", - пояснил Неверов.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года. Президент РФ предложил продлить программу как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка на сумму 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. рублей - до более 616 тыс. рублей.