{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии планируют построить новый водозабор с увеличенной в три раза мощностью

Она будет снабжать жителей двух районов и трех городов качественной питьевой водой, сообщила пресс-секретарь регионального Минстроя

МАГАС, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют построить в регионе новый Ассинский водозабор, мощность которого в три раза превысит объемы старого Сунженского водозабора. Новая станция будет снабжать жителей двух районов и трех городов качественной питьевой водой, рассказала ТАСС пресс-секретарь регионального Минстроя Индира Барахоева.

"Мы планируем строительство Ассинского водозабора мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки, который будет обеспечивать чистой ледниковой водой жителей Малгобекского и Сунженского районов, а также городов Сунжа, Малгобек и Карабулак. Старый Сунженский водозабор обеспечивал только два города, полностью Сунженский район и частично Малгобекский. Планируется, что водозабор будет построен рядом с предгорным селением Алкун", - сказала Барахоева.

По ее словам, ведомство рассматривало, как альтернативу, строительство скважин на реке Асса, но после серьезных обсуждений, специалисты пришли к мнению, что строительство водозабора и его эксплуатация потребует меньше средств при более высокой мощности.

"Поступающая вода от Сунженского водозабора, мощность которого 28 тыс. куб. м в сутки, не соответствует стандартам именно в категории жесткости, она слишком жесткая. Мы рассчитываем, что строительство нового водозабора и использование талой ледниковой воды позволит улучшить качество воды в этих населенных пунктах. На данный момент министерство работает над включением реализации проекта в госпрограмму или нацпроект для выделения нам необходимых средств из федерального бюджета", - добавила пресс-секретарь.

В августе 2019 года в Ингушетии был открыт водозабор мощностью до 100 тыс. куб. м воды в сутки, который питает четыре сельских поселения Назрановского района. Строительство водозабора велось по линии "Роснефти" в рамках развития водоснабжения в регионе. Всего по линии "Роснефти" будет планируется строительство 20 скважин и прокладка 111 км водопровода, общая стоимость всей программы порядка 600 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В Германии выявили два новых случая заражения коронавирусом
Число заболевших пневмонией нового типа в стране возросло до 16
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС