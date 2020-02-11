В Ингушетии планируют построить новый водозабор с увеличенной в три раза мощностью

МАГАС, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют построить в регионе новый Ассинский водозабор, мощность которого в три раза превысит объемы старого Сунженского водозабора. Новая станция будет снабжать жителей двух районов и трех городов качественной питьевой водой, рассказала ТАСС пресс-секретарь регионального Минстроя Индира Барахоева.

"Мы планируем строительство Ассинского водозабора мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки, который будет обеспечивать чистой ледниковой водой жителей Малгобекского и Сунженского районов, а также городов Сунжа, Малгобек и Карабулак. Старый Сунженский водозабор обеспечивал только два города, полностью Сунженский район и частично Малгобекский. Планируется, что водозабор будет построен рядом с предгорным селением Алкун", - сказала Барахоева.

По ее словам, ведомство рассматривало, как альтернативу, строительство скважин на реке Асса, но после серьезных обсуждений, специалисты пришли к мнению, что строительство водозабора и его эксплуатация потребует меньше средств при более высокой мощности.

"Поступающая вода от Сунженского водозабора, мощность которого 28 тыс. куб. м в сутки, не соответствует стандартам именно в категории жесткости, она слишком жесткая. Мы рассчитываем, что строительство нового водозабора и использование талой ледниковой воды позволит улучшить качество воды в этих населенных пунктах. На данный момент министерство работает над включением реализации проекта в госпрограмму или нацпроект для выделения нам необходимых средств из федерального бюджета", - добавила пресс-секретарь.

В августе 2019 года в Ингушетии был открыт водозабор мощностью до 100 тыс. куб. м воды в сутки, который питает четыре сельских поселения Назрановского района. Строительство водозабора велось по линии "Роснефти" в рамках развития водоснабжения в регионе. Всего по линии "Роснефти" будет планируется строительство 20 скважин и прокладка 111 км водопровода, общая стоимость всей программы порядка 600 млн рублей.