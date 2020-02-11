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Минтруд планирует до конца 2020 года доработать законопроект о распределенной опеке

Глава ведомства Антон Котяков напомнил, что соответствующий документ уже прошел первое чтение в Госдуме в 2016 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минтруд до конца этого года вместе с законодателями доработает законопроект о распределенной опеке. Об этом заявил во вторник глава Минтруда Антон Котяков после просмотра фильма "Особенные" в Доме журналистов.

"Мы постараемся этот законопроект до конца года отработать с законодателями" - сказал министр, отвечая на вопросы представителей некоммерческих организаций. Он напомнил, что соответствующий документ уже прошел первое чтение в Госдуме в 2016 году.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии правительства подготовить ко второму чтению проект о распределенной опеке над недееспособными гражданами. Соответствующая рекомендация содержится в перечне поручений главы государства, которое подготовлено по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.

Законопроект о распределенной опеке был разработан для того, чтобы улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями. На данный момент, если человек не может позаботиться о себе самостоятельно, ему предоставляется возможность получать социальные услуги в учреждениях социальной защиты - психоневрологических интернатах.

По информации общественников, в этих интернатах для взрослых часто наблюдается конфликт интересов на уровне руководства учреждения: директор интерната, являясь опекуном недееспособных проживающих, по факту оказывается одновременно и заказчиком, и поставщиком социальных услуг. Если лишенный дееспособности проживающий хочет обратиться с жалобой на действия руководства интерната, персонал или некачественные социальные услуги, то эту жалобу он должен подать через своего опекуна - директора.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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