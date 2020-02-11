Теплое и горячее водоснабжение восстановили почти в 50 домах на севере Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты восстановили теплоснабжение и горячее водоснабжение в 48 жилых домах в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе теплоэнергетической компании "ТЭК СПб".

"Специалисты ГУП "ТЭК СПб" завершили сварочные работы и приступили к запитке 48 зданий, теплоснабжение которых пришлось ограничить во избежание отключения от тепла и ГВС сотен домов в районе. Дефект был ликвидирован в нормативные сроки, несмотря на то, что ремонтные работы осложнялись необходимостью вентилирования тепловой камеры и откачки воды", - говорится в сообщении.

Напомним, дефект на трубопроводе диаметром 1000 мм выявлен специалистами ГУП "ТЭК СПб" в 14:00 в понедельник, 10 февраля, при плановом обходе теплосетей. Теплоэнергетики заметили парение у тепловой камеры, приступили к ее вентилированию и диагностированию места дефекта.