{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Теплое и горячее водоснабжение восстановили почти в 50 домах на севере Петербурга

Специалисты 10 февраля выявили дефект на трубопроводе диаметром 1000 мм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты восстановили теплоснабжение и горячее водоснабжение в 48 жилых домах в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе теплоэнергетической компании "ТЭК СПб".

"Специалисты ГУП "ТЭК СПб" завершили сварочные работы и приступили к запитке 48 зданий, теплоснабжение которых пришлось ограничить во избежание отключения от тепла и ГВС сотен домов в районе. Дефект был ликвидирован в нормативные сроки, несмотря на то, что ремонтные работы осложнялись необходимостью вентилирования тепловой камеры и откачки воды", - говорится в сообщении.

Напомним, дефект на трубопроводе диаметром 1000 мм выявлен специалистами ГУП "ТЭК СПб" в 14:00 в понедельник, 10 февраля, при плановом обходе теплосетей. Теплоэнергетики заметили парение у тепловой камеры, приступили к ее вентилированию и диагностированию места дефекта.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В Германии выявили два новых случая заражения коронавирусом
Число заболевших пневмонией нового типа в стране возросло до 16
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС