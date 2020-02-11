Опрос: двое из трех американцев полагают, что Трампа могут переизбрать

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Большинство американцев считает, что Дональд Трамп может одержать победу на предстоящих 3 ноября президентских выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного исследовательской службой Университета Монмута.

Согласно этим данным, 27% опрошенных твердо уверены в переизбрании Трампа, а еще 39% считают вероятным его переизбрание. Каждый пятый участник опроса - 22% - считает, что Трамп выборы, вероятно, проиграет и 6% выразили твердую уверенность в том, что Трампа на выборах победит кандидат Демократической партии.

Особенно высоко оценивают шансы Трампа на победу сторонники Республиканской партии: 59% из них в ходе опроса заявили, что Трамп обязательно победит на выборах, а 34% считают его победу вероятной. Среди демократов, участвовавших в опросе, лишь 11% твердо заявили о том, что кандидат, выдвинутый от Демократической партии, возьмет верх над Трампом на выборах, а еще 44% предположили, что Трамп может потерпеть поражение.

Комментируя результаты опроса, руководитель исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей отметил, что хотя многие скептически оценивают деятельность Трампа на посту президента, "мало кто готов делать ставку на его поражение на предстоящих выборах, учитывая то, что его рейтинг оставался стабильным на протяжении всего процесса импичмента". В опросе, проходившем с 6 по 9 февраля, участвовали 902 человека, степень погрешности результатов составляет плюс-минус 3,4%.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Дональда Трампа, для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.